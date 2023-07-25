Юг Италии охватила экстремальная жара. Во многих регионах начались пожары.

В Палермо из-за вспыхнувшего лесного пожара был временно закрыт аэропорт, пишет ANSA.

Аэропорт также был изолирован на суше на несколько часов из-за перекрытия дорог и приостановки железнодорожного сообщения с Палермо.

Лесные пожары охватывают, в частности, гору Капо Галло, мыс, откуда открывается вид на морской курорт Монделло, и холм Беллолампо.

Сообщается, что в некоторых районах Сицилии температура поднялась выше +47 градусов.

Синоптики советовали итальянцам подготовиться к "сильнейшей жаре этим летом, а также одной из сильнейших за все время".

Напомним, в июле Европу накрыла аномальная жара. Так, в Греции объявили эвакуацию с острова Корфу из-за масштабных лесных пожаров, которые бушуют с 23 июля.

Ранее в стране ввели меры по защите населения от аномальной жары. В некоторых регионах температура воздуха достигала +44 градусов в тени.

Сегодня сообщалось, что лесные пожары бушуют и в Турции. Они затронули туристическую зону Кемера, огонь видно из отелей. В целом огонь охватил уже три провинции: Анталию, Манису и Кахраманмараш. Справиться с огнем мешает установившаяся в Турции экстремальная жара.