В Греции объявили эвакуацию населения с острова Корфу из-за масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщает Bild.

Пожар возник в горах в центральной части острова, но огонь быстро двигается к побережью, где находятся основные туристические центры.

Вчера в Греции возникли 64 новых пожара, всего пожарные силы ликвидировали 82 очага возгораний. Ночью пожарные сражались с огнем в Агиосе, Корфу, Каристосе, Родосе (откуда уже были эвакуированы около 19 000 человек) и Иликисе. Высокий уровень пожарной опасности объявлен в 13 регионах страны.

На Корфу пытаются ликвидировать возгорание в районе Перитии на севере острова. Там горит лес и пастбища. Власти выявили признаки поджога в трех разных местах на склонах горы Пантократор, пишет kathimerini.gr.

Из соображений безопасности жителей и туристов вывезли из районов вблизи огня и разместили на стадионе и в муниципальном театре Корфу. Эвакуировали жителей 17 населенных пунктов. Также вывезли людей с пляжа Нисаки на острове Корфу.

Согласно сообщениям, если сегодня пожар будет взят под контроль, жители и туристы вернутся в свои дома и отели.

Недавно в Греции ввели меры по защите населения от аномальной жары. В некоторых регионах температура воздуха достигала +44 градусов в тени. В последующие дни жара, согласно прогнозам, немного спадет, но температура воздуха все еще останется в пределах +37...+39 градусов.

Ранее мы писали, что в июне дым от масштабных лесных пожаров в Канаде достиг США и затянул Нью-Йорк. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей "проявить осторожность" и по возможности "ограничить деятельность на открытом воздухе".

Также мы писали, как 40-градусная летняя жара, которая накрыла Европу, может стать новой нормой.