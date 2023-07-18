Европу накрыла рекордная жара из-за лесных пожаров в Греции и "теплового взрыва" (то есть волны тепла) в пустыне Сахара. Такой зной постепенно становится нормой.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На юге континента температура уже несколько дней стабильно превышает 40 градусов Цельсия.

Власти Италии выпустили экстренное предупреждение для 20 городов, включая Рим, Флоренцию и Палермо, рекомендуя людям избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Жарче всего на Сардинии - под 46 градусов. На днях воздух там может раскалиться до 50 градусов, предрекают синоптики.

В Греции уже вспыхнули лесные пожары, которые только усугубляют ситуацию.

Постепенно жара доходит и до северного полушария - от США до Китая. В Канаде также бушуют лесные пожары.

Такая летняя жара уже не будет считаться аномальной и рискует стать "новой нормой", предупреждает Всемирная метеорологическая организация.

На прошлой неделе мы сообщали, что в Греции ввели меры по защите населения от 40-градусной жары. В частности, в Афинах днем закрывается для посещения Акрополь, отменены работы на открытом воздухе.

По данным ученых, этим летом человечество пережило самые жаркие дни в истории метонаблюдений. Так 3 июля средняя мировая температура на планете впервые превысила +17 градусов.