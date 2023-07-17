В Киеве прогнозируется стабильное летнее тепло с переменной облачностью. В начале недели температура поднимется до +32°C, но к ее середине небольшое похолодание приведет к снижению температуры до +24°C.

В понедельник — 5,7 мм осадков. В воскресенье ожидается ожидается буквально потоп — 38,3 мм.

В Одессе погода будет солнечной и жаркой. Температура поднимется до +29°C в начале недели и останется на примерно этом уровне в течение всей недели.

Четыре из семи дней — во вторник, четверг, пятницу, воскресенье — ожидается дождь. Самый сильный - в последний день недели, до 7,6 мм осадков.

В Харькове ожидается переменная погода с периодами солнечного света и облачности. Температура будет держаться на уровне +28°C в начале недели. К середине недели может немного снизиться до +24°C.

Осадки возможны в виде кратковременных ливней, особенно в понедельник, вторник и воскресенье.

В Днепре погода будет переменчивой. Температура будет колебаться в пределах от +31°C до +24°C. Ветер будет умеренным.

Облачность будет переменной. Осадки прогнозируются все дни, кроме понедельника и субботы. Наиболее обильные дожди — в четверг, пятницу и воскресенье.

В Львове ожидается прохладная и переменчивая погода. Температура будет около +29°C в начале недели и постепенно снизится до +19°C к концу недели. Вероятны периоды солнца и облачности.

Дождь будет идти все дни недели, кроме пятницы и субботы.Самые мощные осадки — до 21,2 мм — в воскресенье.

В нашем материале — прогноз погоды на июль в Украине.

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