Днем во вторник в некоторых районах Москвы начался мощный ливень с громом и резким ураганным ветром. Отдельные улицы, особенно в центре российской столицы, сильно затопило.

Фото и видео потопа на улицах мегаполиса публикуют пользователи соцсетей.

Особенно сильный дождь пролился в центральной, западной, южной и восточной частях города. По данным синоптиков, менее чем за час в мегаполисе выпало свыше четверти месячной нормы осадков.

Из-за ливня затруднено движение на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на Ярославском шоссе, а также на МКАД в районе Волгоградского проспекта. Кроме того, вода залила некоторые входы в метро.

В связи со стихией в Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности, было объявлено экстренное предупреждение. Оно будет действовать до 19 июля. В среду тоже ожидаются ливни с грозой и ураганным ветром (его порывы могут достигать 25 метров в секунду), а также град.

Ранее мы писали, что 17 июля Львов накрыла гроза. В сети появилось видео попадания молнии сразу в два городских трансформатора, из-за чего в городе частично пропал свет.

Мы также разбирались, почему Киев затапливает после сильных дождей и в каком состоянии находятся водостоки столицы.