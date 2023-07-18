В понедельник, 17 июля, Львов накрыла гроза. В сети появилось видео попадания молнии сразу в два городских трансформатора. В городе частично пропал свет.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале. Соответствующие кадры распространились в местных пабликах.

По словам мэра, во Львове возможны перебои с электричеством. Садовой добавил, что "аварийные бригады уже работают".

Об отсутствии электроэнергии в отдельных микрорайонах города пишут и местные Telegram-каналы.

Ранее мы писали, что недавно в результате прошедшего по стране масштабного грозового шторма в 10 областях Украины было зафиксировано повреждение линий электропередачи, в результате чего более 300 населенных пунктов остались обесточенными.

А в конце июня в Киеве из-за аварии без света остались 100 тысяч потребителей. Из-за падения напряжения в столице остановился скоростной трамвай.

Также сообщалось, что в то же время во Львове началась гроза с очень мощным ливнем. Порывы ветра перешли в настоящий ураган. Позже начался и град, который стал разбивать окна автомобилей и ломать деревья.