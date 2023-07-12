Затопленные улицы, размытые дороги, сотня поврежденных автомобилей — это лишь небольшой перечень того, чем запомнился очередной ливень 7 июля в Киеве. Тогда, после непогоды, под водой оказалось несколько районов столицы.

Киевские власти заявили, что причиной потопа стал "залповый характер ливня", а не бездействия коммунальных служб, которые заранее подготовились и почистили ливнестоки.

Наиболее пострадавшими районами столицы оказались Печерский и Голосеевский, а именно улица Антоновича, где дождь парализовал движение транспорта, а уровень воды местами достигал одного метра.

Журналисты "Страны" спустились под землю вместе с диггерами, чтобы понять, почему столицу так часто затапливает после дождей, куда уходит вода и в каком состоянии находятся водостоки.

Неподалеку от улицы Антоновича протекает подземное русло реки Лыбедь. Именно в этот тоннель сходятся большинство ливнестоков из ближайших улиц. Река накрыта бетонным саркофагом, ширина которого достигает 20 метров, а высота 3 метра.

В начале тоннеля лежит небольшой кусок молодой липы, которую перенесло сюда водой во время потопа. В то время как мы заходили в подземное русло реки, коммунальщики пилят липу на небольшие куски, обсуждая, кто какую часть заберет с собой. Но это только начало, в этом месте нашего путешествия тоннель чистый.

Длина бетонного саркофага 1.5 километра. Первые метров 300 все убрано. Если присмотреться, в реке даже можно встретить плавающую рыбу. Но на этом порядок подземелья заканчивается.

Пройдя метров 500, туннель превращается в музей хлама: в подземной реке можно найти любой предмет жизнедеятельности человека, начиная от автомобильных покрышек и дверей заканчивая одеждой.

Уровень мусора достигает до трех метров, практически под потолок саркофага.

Диггер Максим, который проводил экскурсию, изучает киевское подземелье более 15 лет, говорит, что это русло подземной реки не чистили уже более 10 лет.

"Ежегодно здесь накапливается слой хлама от 20 до 30 сантиметров", - говорит Максим.

Напомним, вечером 6 июля в Киеве началась сильная гроза. Город затянуло тучами, из-за которых стемнело раньше обычного. Кроме того, на город обрушился ливень.

Мы писали, как в Киеве после мощного ливня начался потоп. На кадрах можно было заметить, что некоторые участки дороги полностью затоплены, и машины буквально плывут по проезжей части. Местами уровень воды доходит до 30-40 сантиметров, а на отдельных улицах - в частности, на улице Антоновича - движение автомобилей было полностью заблокировано.