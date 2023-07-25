В Турции бушуют лесные пожары. Они затронули туристическую зону Кемера, огонь видно из отелей. В целом огонь охватил уже три провинции: Анталию, Манису и Кахраманмараш.

На некоторых кадрах видно, что леса горят буквально в нескольких километрах от курортной зоны.

Турецкие СМИ пишут, что в нескольких отелях возникли перебои с электричеством, но объявлять эвакуацию в администрации Кемера не планируют. Справиться с огнем мешает установившаяся в Турции экстремальная жара.

Напомним, ранее в Греции объявили эвакуацию с острова Корфу из-за масштабных лесных пожаров, которые бушуют с 23 июля.

Как мы писали, сейсмологи предупреждают Турцию о еще одном землетрясении и цунами, от стихии может пострадать Стамбул. Власти страны уже начали подготовку Стамбула к возможному инциденту.

Напомним, что 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения, погибли свыше 50 500 человек. Это землетрясение вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке.

После землетрясения, предсказавший его ученый Франк Хугербитс, заявлял, что весь ближневосточный регион меняется.