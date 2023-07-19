Сейсмологи предупреждают жителей Турции о возможном разрушительном землетрясении в Турции с риском цунами.

Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган сообщил, что в результате затопленными окажутся несколько районов.

Власти страны уже начали подготовку Стамбула к возможному инциденту, сообщил министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки.

А турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр прогнозирует подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный Стамбул.

Во многих районах Стамбула на набережных уже вывешены планы эвакуации в случае цунами, которые были подготовлены с 2019 года с учетом возможных рисков природных катастроф.

По словам Халюка Эйидогана, море затопит территории на полтора километра вглубь, что нанесет значительный урон экономике. По оценкам ученых, в случае цунами у жителей города будет от пяти до 20 минут до прихода волн.

Как сообщала "Страна", 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения, погибли свыше 50 500 человек. Это землетрясение вошло в пятерку самых разрушительных в XXI веке.

После землетрясении предсказавший его ученый Франк Хугербитс заявлял, что весь ближневосточный регион меняется.