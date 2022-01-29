Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканскому телеканалу "Хабар 24" заявил о том, что крупнейший город страны Алматы не будут переименовывать обратно в Алма—Ату и объяснил свою позицию по этому поводу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан".

"Алматы - ближе казахскоязычным. Алма-Ата - русскоязычным. Пусть официальное название останется, а называть могут как кому ближе", - приводит канал цитату Токаева.

Напомним, в начале января в Казахстане прошли массовые протесты и погромы на фоне повышения цен на газ.

Между тем, 5 января Токаев отправил в отставку правительство, возложив на него ответственность за ситуацию с повышением цен на газ. Вместе с тем, президент Казахстана вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев.

Позже Токаев открыто раскритиковал политику своего предшественника Нурсултана Назарбаева. В частности, он сказал, что благодаря ему в Казахстане появились очень богатые люди, и их обяжут платить взносы.

Кроме того, вчера, 28 января, президент Казахстана стал председателем правящей партии "Нур Отан". На этом посту Токаев сменил Нурсултана Назарбаева.