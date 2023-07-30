Вечером в воскресенье, 30 июля, под Таганрогом в Ростовской области РФ упал беспилотник.

Об этом сообщают российские паблики.

По данным Telegram-канала "Shot", пострадавших и разрушений нет.

А Telegram-канал "Baza" проинформировал, что пострадали два человека и опубликовал кадры тушения беспилотника на хуторе под Таганрогом. Сообщается, что повреждены частный дом и два автомобиля.

Между тем губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате падения дрона были повреждены крыша дома и авто, пострадавших нет.

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", - говорится в сообщении чиновника в Telegram.

По его словам, принадлежность беспилотника устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны РФ.

Напомним, два дня назад в Ростовской области также прогремели взрывы. В Минобороны РФ обвинили Украину в ударе ракетой по Таганрогу и Азову Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. Там разрушены стена, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. Сообщалось о 15 пострадавших.

Мы публиковали видео момента удара по Таганрогу в Ростовской области РФ.