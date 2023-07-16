В российском Брянске второй раз за лето возник сильный пожар на территории строящегося военного госпиталя, предназначенного для участников боев в Украине.

Видео возгорания публикуют местные Telegram-каналы.

По данным российских пабликов, возможной причиной возгорания является атака беспилотника.

Однако российские СМИ со ссылкой на правительство региона пишут, что в строящемся госпитале для ветеранов в Брянске горел строительный мусор. Сообщается, что возгорание потушили еще до приезда пожарных.

Напомним, 18 июня уже сообщалось о пожаре на территории военного госпиталя для ветеранов в российском Брянске. Тогда отмечалось, что медучреждение еще не достроено.

По информации российских СМИ, в июне возгорание произошло при заливке битумом плит. О пострадавших информации не поступало.

Ранее мы писали, что недавно в Брянской области РФ заявили о перехвате двух ракет, их обломками была полностью разрушена пилорама.

Между тем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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