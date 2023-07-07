В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе "Промсинтез". Погибли шесть человек.

Об этом пишут российские СМИ.

"В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", - приводят издания слова экстренных служб.

По данным телеграм-каналов, взрыв произошел во время работ на трубопроводе, по которому подавался азот. После взрыва возгорания не последовало.

"Промсинтез" - один из основных производителей промышленной взрывчатки в России и СНГ, на предприятии выпускают тротил, аммонал и другие легковоспламеняющиеся вещества. Это градообразующее предприятие Чапаевска.

Напомним, в середине весны в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на складе запчастей на площади в 1000 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стал взрыв баллона на складе.

А в мае в Москве произошел пожар на заводе, где производят двигатели для МиГ. Возгорание случилось в одном из зданий предприятия около 4 утра. На втором этаже здания вспыхнули личные вещи и мебель. Огонь распространился на 15 квадратных метров.

Также мы публиковали видео пожара на российской ТЭЦ в Великом Новгороде, где на днях загорелась турбина. В результате пожара никто не пострадал, не было и сбоев в электроснабжении города.