В Сети появилось видео момента взрыва резервуара на нефтегазодобывающем предприятии в Татарстане.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Российские СМИ сообщают, что мужчина и женщина, занимавшиеся его очисткой, скончались на месте. После взрыва возник пожар, который удалось локализовать на площади около двух квадратных метров.

Ранее мы писали, что недавно в Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет. Сообщалось о пяти погибших. На завод были направлены пожарные и скорая помощь. Состояние некоторых пострадавших, которых кареты скорой помощи доставили в соседние больницы, оценили как тяжелое.

Также "Страна" рассказывала, что в мае в Москве произошел пожар на заводе, где производят двигатели для МиГ. Возгорание произошло в одном из зданий предприятия около 4 утра. На втором этаже здания вспыхнули личные вещи и мебель. Огонь распространился на 15 квадратных метров.

А не так давно в российском Ростове-на-Дону загорелось крупнейшее предприятие по производству сельхозтезники - завод "Ростсельмаш". Над территорией предприятия поднимался черный дым.