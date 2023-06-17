Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Ранее мы также писали, как осенью прошлого года на севере Турции на шахте произошел взрыв. Он произошел на горизонте 300 метров. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.

Позже стало известно, что количество погибших в результате взрыва на шахте в Турции увеличилось до 40 человек, еще 11 - госпитализированы. Прокуратура провинции Бартин возбудила уголовное дело по факту взрыва на шахте.

Также "Страна" информировала, как в российском Кузбассе произошла авария на шахте "Листвяжная", где зафиксировали взрыв в одном из вентиляционных штреков. Причиной чрезвычайного происшествия могло стать возгорание угольной пыли. На момент аварии под землей находились 285 рабочих, на поверхность удалось поднять 237 человек.