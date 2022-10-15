Количество погибших в результате взрыва на шахте в Турции увеличилось до 40 человек, еще 11 - госпитализированы.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает агентство "Анадолу".

Он заявил, что шестеро пострадавших находятся в больнице Стамбула, пятеро - в Бартыне.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил все субботние мероприятия, сообщив о скором посещении района района чрезвычайного происшествия.

Прокуратура провинции Бартин возбудила уголовное дело по факту взрыва на шахте.

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Напомним, ранее телеканал A Haber со ссылкой на местные власти информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.

Ранее мы писали, что в Стамбуле произошел взрыв газа, после которого возник мощный пожар. Взрыв произошел в районе Кадыкёй на азиатском побережье Стамбула. Огонь перекинулся на несколько зданий.

Также "Страна" информировала, как год назад в российском Кузбассе произошла авария на шахте "Листвяжная", где зафиксировали взрыв в одном из вентиляционных штреков. Причиной чрезвычайного происшествия могло стать возгорание угольной пыли. На момент аварии под землей находились 285 рабочих, на поверхность удалось поднять 237 человек.