В пятницу, 14 октября, на севере Турции на шахте произошел взрыв. Под завалами остаются шахтёры. На данный момент известно о 14 погибших.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

"Согласно срочным новостям, стало известно, что на угольной шахте в районе Амасра в Бартыне произошел взрыв. Туда направлены в общей сложности 149 человек, 5 автомобилей UMKE, 31 машина скорой помощи и 1 машина экстренного реагирования. Сообщается, что под землей находятся рабочие", - говорится в сообщении телеканала.

Взрыв произошел на горизонте 300 метров.

"По имеющейся информации, двое наших граждан погибли, 20 получили ранения", сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сразу после взрыва.

Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти информирует, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.

Телеканал сообщил о 14 погибших, позже появилась информация о 22 жертвах. Как минимум 44 человека находятся на глубине 300 метров и пятеро на глубине 350 метров.

Ранее мы писали, что на днях в турецком Стамбуле произошел взрыв газа, после которого возник мощный пожар. Огонь перекинулся на несколько зданий, сообщалось о пострадавшем.

Также "Страна" информировала, как год назад в российском Кузбассе произошла авария на шахте "Листвяжная", где зафиксировали взрыв в одном из вентиляционных штреков. Причиной чрезвычайного происшествия могло стать возгорание угольной пыли. На момент аварии под землей находились 285 рабочих, на поверхность удалось поднять 237 человек.

Тогда из-за взрыва метана погибли более 50 человек, однако нашли живым мужчину, которого считали погибшим.