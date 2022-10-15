Под землей остались больше сотни шахтёров, десятки погибших. На севере Турции прогремел взрыв на шахте - CNN
В пятницу, 14 октября, на севере Турции на шахте произошел взрыв. Под завалами остаются шахтёры. На данный момент известно о 14 погибших.
Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
"Согласно срочным новостям, стало известно, что на угольной шахте в районе Амасра в Бартыне произошел взрыв. Туда направлены в общей сложности 149 человек, 5 автомобилей UMKE, 31 машина скорой помощи и 1 машина экстренного реагирования. Сообщается, что под землей находятся рабочие", - говорится в сообщении телеканала.
Взрыв произошел на горизонте 300 метров.
"По имеющейся информации, двое наших граждан погибли, 20 получили ранения", сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сразу после взрыва.
Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти информирует, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.
Телеканал сообщил о 14 погибших, позже появилась информация о 22 жертвах. Как минимум 44 человека находятся на глубине 300 метров и пятеро на глубине 350 метров.
Ранее мы писали, что на днях в турецком Стамбуле произошел взрыв газа, после которого возник мощный пожар. Огонь перекинулся на несколько зданий, сообщалось о пострадавшем.
Также "Страна" информировала, как год назад в российском Кузбассе произошла авария на шахте "Листвяжная", где зафиксировали взрыв в одном из вентиляционных штреков. Причиной чрезвычайного происшествия могло стать возгорание угольной пыли. На момент аварии под землей находились 285 рабочих, на поверхность удалось поднять 237 человек.
Тогда из-за взрыва метана погибли более 50 человек, однако нашли живым мужчину, которого считали погибшим.