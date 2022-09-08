Горняки Нововолынской шахты №9 выступили против назначения нового директора, а на следующий день все получили повестки.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс".

Шахтеры убеждены, что их отправляют на фронт намеренно и что происходящее - месть за бойкот.

"Сейчас добыча упала в связи с тем, что мы не работаем уже 4 смены, а перешли на 2 смены. Потому что у нас нет столько людей, чтобы работать 4 смены. Если этих 47 мужчин мобилизуют – шахта фактически станет", - заявил специалист по антикоррупционной деятельности шахты №9 Павел Голота.

Как сообщается, ранее горняки не допустили на рабочее место нового директора шахматы - Виктора Геращенко. Причина - якобы причастность директора к растратам на предыдущем месте работы.

Ротации в руководстве они связывают с выделением Кабмином 2,5 миллиарда гривен на закупку угля. Эти потоки пытается контролировать местный "смотрящий".

"Волынско-Львовский угольный бассейн хотят захватить некоторые лица и там делать свои бизнес-интересы. Правоохранители все знают, сочувствуют, но им указание - не вмешиваться", - заявил глава независимого профсоюза шахты Василий Гура.

Как сообщается, распоряжение о необходимости шахтерам прибыть в военкомат подписал подполковник Александр Полянко, однако военные отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на всеобщую мобилизацию.

Напомним, в прошлом году во Львовской области шахтеры отказались выходить на поверхность из-за долгов по зарплате.

Также мы писали о том, как в Украине идет мобилизация и кому вручают повестки.