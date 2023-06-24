В России, где проводят контртеррористические мероприятия из-за мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, загорелась нефтебаза в Воронежской области.

Сейчас в области идут бои регулярных российских войск с мятежниками. Также пишут о боях в селе Рогачевка Воронежской области. Это недалеко от Воронежа.

Также российские паблики публикуют момент взрыва нефтебазы около Воронежа.

Напомним, вечером 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю, обвинили в нем Минобороны РФ, после чего Пригожин по сути объявил о начале военного переворота в России.

К утру 24 июня стало известно о захвате "вагнеровцами" Ростова, поступают противоречивые сообщения и о захвате Воронежа. Там начались бои ЧВК с российскими войсками, было сбито несколько вертолетов, загорелась нефтебаза.

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что будет давить пригожинский мятеж.

При этом сам Пригожин отказывается сложить оружие, а СМИ пишут о его планах захватить ядерный арсенал. Подробнее за тем, как развивается конфликт куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ мы следим в нашем онлайне.