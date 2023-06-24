Глава ОП Андрей Ермак опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой изображены высокопоставленные украинские военные руководители. Это произошло в то время, когда в Москве и Воронеже проводят контртеррористические мероприятия из-за мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

На снимке, опубликованном главой ОП, присутствуют главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа, глава Воздушных сил Николай Олещук и командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Андрей Ермак подписал снимок: "Команда президента Зеленского. У россиян будет пылать".

Как писала "Страна", президент РФ Владимир Путин заявил, что для подавления мятежа применятся "жесткие действия" и последует "неминуемое наказание".

Напомним, что 24 июня Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.