Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Facebook

Вчерашний ракетный удар по Харькову повредил предприятие в Холодногорском районе.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Синегубов заявил, что удар наносился ракетой С-300.

Также, по его словам, от удара авиабомбы под Купянском погибла женщина. Тяжело ранен мужчина, его госпитализировали.

Синегубов сообщает о попытке РФ атаковать восточнее Петропавловки - села поблизости от Купянска (на карте). Атака отражена, но по деревне был удар авиабомбы.

РФ пыталась наступать под Купянском

Последствия обстрела Харьковщины

Последствия обстрела Харьковщины

Ранее мы писали, что на днях российские войска сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянском районе Харьковской области. Погибли два человека, еще четыре получили ранения.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак". 

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