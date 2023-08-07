В результате ракетного удара по Харькову повреждено предприятие в Холодногорском районе
Вчерашний ракетный удар по Харькову повредил предприятие в Холодногорском районе.
Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Синегубов заявил, что удар наносился ракетой С-300.
Также, по его словам, от удара авиабомбы под Купянском погибла женщина. Тяжело ранен мужчина, его госпитализировали.
Синегубов сообщает о попытке РФ атаковать восточнее Петропавловки - села поблизости от Купянска (на карте). Атака отражена, но по деревне был удар авиабомбы.
Ранее мы писали, что на днях российские войска сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянском районе Харьковской области. Погибли два человека, еще четыре получили ранения.
Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".
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