Вчера российские войска сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянском районе Харьковской области. Погибли два человека, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар. По поперечным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения", - написал Синегубов.

Также продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Кроме того, Синегубов рассказал, что на Купянском направлении наши военные надежно удерживают свои позиции.

"За прошедшие сутки враг пытался вести штурмовые действия в районах Ольшан и Синьковки, но под огнем ВСУ отступил с потерями", - сообщил глава ОВА.

Напомним, сегодня утром в Харькове прозвучали взрывы, под удар попал Холодногорский район. По предварительным данным, били ракетами комплекса С-300.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.