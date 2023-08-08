В Кругляковке Купянского района Харьковской области по состоянию на утро вторника 8 августа известно о двух погибших и девяти пострадавших в результате вчерашних обстрелов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Повреждены 6 домов. Погибли 2 человека – 45-летняя женщина и мужчина 65 лет. 4 человека – мужчины 46-ти, 59-ти и 61-го года и 60-летняя женщина получили ранения и были госпитализированы. Еще одна гражданская 57-летняя женщина получила помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.

Также пострадали и были госпитализированы два сотрудника ГСЧС – 22-х и 46-ти лет, и два сотрудника Нацполиции 21-го и 24-х лет", - написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

По его словам, все госпитализированные раненые находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Накануне в Харькове прозвучали взрывы, под удар попал Холодногорский район. По предварительным данным, били ракетами комплекса С-300.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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