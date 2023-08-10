В результате вчерашнего удара по Запорожью уже трое погибших и девять травмированных, в том числе 11-месячный ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Трое погибших и девять травмированных, в том числе 11-месячный ребенок - следствие удара по областному центру. Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 лет", - написал Малашко.

Кроме того, за минувшие сутки военные России нанесли 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области.

Напомним, вечером, 9 августа, россияне нанесли удар по Запорожью. Удар пришелся по жилому кварталу.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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