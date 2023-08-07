Ночью, 7 августа, силы РФ обстреляли центральный район Херсона.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У восьми человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одного маломобильного человека.

Во время тушения пожара, нанесенного ударом РФ, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Через пол часа обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

Около 03:15 армия России вновь атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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