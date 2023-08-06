Россияне нанесли удар по селу Никольское Херсонской области. В результате обстрела ранены два человека.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.



"Из-за российских обстрелов травмированы два человека. Оккупанты покрыли огнем Никольское. Во дворе жилого дома ранения получили женщина и 70-летний мужчина", - пишет Назаров.

О других подробностях на данный момент неизвестно.

Ранее "Страна" писала, что РФ обстреляла Корабельный район Херсона, снаряды попали в жилые дома, две женщины ранены.

Кроме того, на днях российские войска совершили 52 обстрела Херсонской области, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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