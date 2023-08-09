Вечером в среду, 9 августа, под удар попало Запорожье. В результате обстрела погибли три человека, есть раненые.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Также Зеленский опубликовал видео последствий вечернего удара по Запорожью.

Отметим, что сначала секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о двух погибших. По его словам, удар пришелся по жилому кварталу. А в местных Telegram-каналах появилась информация о трех жертвах обстрела.

Также местные паблики и патрульная полиция публикуют фото и видео последствий удара по городу.

Напомним, в конце июля россияне ударили ракетами по Запорожью. Погибли мужчина и женщина, взрывом выбило окна сразу в 13 многоэтажках.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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