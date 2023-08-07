Сергей Слабенко. Фото: Facebook/verkhovna.rada.ukraine

В боях на Запорожском направлении погиб бывший народный депутат из Луцка Сергей Слабенко.

Об этом сообщается на странице Верховной Рады Украины в Facebook.

В 2002-2006 годах Слабенко был главой подкомитета по деятельности судов. Входил в "Нашу Украину" Виктора Ющенко.

С 2015 по 2020 годы был депутатом Волынского областного совета.

У Слабенко остались жена и дочь.

Погиб бывший нардеп Сергей Слабенко

Ранее мы писали, что весной на передовой погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко.

Также на войне погиб бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Олег Барна. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак". 

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