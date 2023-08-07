В боях на Запорожском направлении погиб бывший народный депутат из Луцка Сергей Слабенко.

Об этом сообщается на странице Верховной Рады Украины в Facebook.

В 2002-2006 годах Слабенко был главой подкомитета по деятельности судов. Входил в "Нашу Украину" Виктора Ющенко.

С 2015 по 2020 годы был депутатом Волынского областного совета.

У Слабенко остались жена и дочь.

Ранее мы писали, что весной на передовой погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко.

Также на войне погиб бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Олег Барна. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

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