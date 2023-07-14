В начале июля на фронте погиб чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко.

Об этом сообщает фехтовальный клуб "Liberte" в Facebook.

Борейко был призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров, а также мастером спорта международного класса.

Основал фехтовальный клуб "Liberte" в Днепре.

С первых дней вторжения в феврале Борейко помогал украинским военным и территориальной обороне Днепра, а в марте 2022 и сам добровольно вступил в ВСУ.

Год работал в военкомате, проходил подготовку за границей. Непосредственно в боях начал принимать участие недавно.

3 июля 2023 года 34-летний мужчина погиб.

Ранее мы писали, что недавно в боях на Запорожском направлении погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь.

Также под Бахмутом погиб Александр Хмиль - титулованный хоккеист и тренер, чемпион Украины 2007 года, игрок молодежных сборных.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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