Чтобы добиться продвижения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, ВСУ задействовали резервный 10-й армейский корпус.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Работино имеет большую стратегическую ценность, поскольку там у украинских военных есть наибольшие шансы прорвать российские оборонительные линии. При этом от Работино до основной российской оборонительной линии еще остается около 19 км.

Газета пишет о начале третьего этапа контрнаступления.

Первая фаза наступления началась в июне, когда 9-й армейский корпус ВСУ, вооруженный западной техникой, натолкнулся на хорошо укрепленную российскую оборону, в особенности минные поля, и смог добиться только ограниченных успехов, отмечают авторы.

Следующий этап в основном состоял из пехотных атак, в ходе которых Украина пыталась добиться преимущества над россиянами при помощи ассиметричных методов ведения боя (то есть используя недостатки армии РФ). Однако к значительному продвижению это тоже не привело.

На прошлой неделе ВСУ решили отправить на поле боя резервный 10-й армейский корпус, что привело к резкой активизации боевых действий, сказано в публикации.

"Последняя неделя боев была важной, потому что ВСУ решили больше задействовать второй эшелон своих войск. Пока неясно, понесли ли силы РФ достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва. На этом этапе мы ждем и наблюдаем", — цитирует WP военного аналитика Роба Ли, недавно побывавшего на фронте.

Один из украинских военных, с которыми поговорили журналисты издания, описал происходящее как медленное изматывающее продвижение.

"Мы пытаемся постоянно закрепиться в Работино и преодолеваем ряд препятствий. Погодные условия идеальны для российских войск, которые используют дроны для ударов по нашей артиллерии", – сказал он.

Кроме того, как пишет издание, некоторые аналитики отмечают, что вновь созданные украинские подразделения действуют не столь успешно, как более опытные (например, те, что воевали в районе Херсона и Харькова).

Ранее The New York Times написала, что после первых попыток контрнаступления на юге ВСУ изменили тактику, отбросив то, чему их учили на Западе.

А британская разведка заявила, что продвижение ВСУ на юге сдерживают кустарники и мелкие деревья.