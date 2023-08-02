В среду, 2 августа, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Произошло 33 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях: Бахмутском – западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки, Марьинском – в районе Марьинки, Шахтерском – западнее Старомайорского и севернее Урожайного. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла пять ракетных и 86 авиаударов, совершила 36 обстрела из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла десять ударов. ПВО уничтожила 23 ударных БПЛА.

Накануне американский Институт изучения войны сообщал, что украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.