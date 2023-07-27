Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о текущей ситуации на фронте. При этом она не упомянула южное направление, где, по данным британской разведки, Россия усилила оборону модернизированными вертолетами.

В своем телеграм-канале Маляр только написала, что ВСУ продолжают двигаться южнее Бахмута и отбивают атаки севернее города.

На Купянском направлении противник атакует, пытаясь выбить ВСУ с господствующих высот. Было отбито несколько волн штурма без потери позиций.

На Лиманском направлении также отражено несколько атак в районе Серебрянского леса.

Ситуацию на юге сегодня упоминал представитель Нацгвардии Николай Уршалович. Он заявил, что на Мелитопольском направлении нацгвардейцы в составе Сил обороны "имели тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку по направлениям дальнейших действий".

Западные СМИ пишут, что там накануне усилилось наступление ВСУ. Об этом же сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, рассказав об атаках ВСУ под Запорожьем и потерях российской армии, которые "в 10 раз меньше" украинских.

Отметим, что глава Пентагона осторожно комментирует новое наступление ВСУ под Запорожьем.