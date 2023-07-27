В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 27 июня нанесли удар по аэродрому Староконстантинова в Хмельницком районе Хмельницкой области.

По версии Москвы, были нанесены удары "по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США".

Ведомство заявило, что все назначенные в качестве целей объекты были поражены, а в районе Староконстантинова уничтожены склады авиационного топлива.

Ранее ВСУ сообщали, что россияне уже вторую ночь подряд пытались поразить аэродром Староконстантинов.

Судя по всему, целью ударов по этому и другим аэродромам является уничтожение носителей Storm Shadow, которыми ВСУ в последнее время регулярно бьют по дальним тылам россиян.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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