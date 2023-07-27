Президент РФ Владимир Путин заявил, что в последние дни ВСУ "активизировали боевые действия, в основном на Запорожском направлении, но успеха не имели". Он утверждает, что украинская армия потеряла убитыми более 200 человек, а потери РФ "в 10 раз меньше".

Об этом глава Кремля заявил на полях саммита Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Что касается последних дней, то, действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на Запорожском направлении", - сказал президент России.

По словам Путина, основные боевые действия проходят в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа России.

По словам Путина, попытки контрнаступления ВСУ остановлены, украинские войска отброшены.

"У противника очень большие потери личного состава - свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в десять раз у нас меньше, чем у противника", - добавил он.

Путин добавил, что потери ВСУ в бронетехнике составили 39 единиц: 26 танков и 13 бронемашин.

Отметим, что теми же пропорциями "1 к 10" измеряют соотношение потерь и представители Минобороны Украины. Только в пользу ВСУ.

Накануне о переброске дополнительных украинских сил и усилении ударов на юге сообщали западные СМИ. Украина этого пока не комментировала.