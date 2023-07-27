Россия усилила оборону на юге модернизированными вертолетами

Россия усилила свою оборону на юге модернизированными вертолетами Ка-52М.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, РФ с начала вторжения потеряла около 40 оригинальных Ка-52, поэтому усиливает свою группировку новой моделью, модернизированной с учетом боевого опыта в Сирии.

Британцы отмечают, что этот ударный вертолет стал одной из самых влиятельных российских систем вооружения на этом направлении.

Он позволяет запускать новые противотанковые ракеты LMUR из-за пределов досягаемости украинской ПВО. Дальность действия ракеты составляет около 15 км.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, ВСУ начали крупную механизированную спецоперацию в Запорожской области. Американские эксперты предполагают, что в ближайшие недели ситуация может позволить Украине начать более успешное продвижение к югу от Орехова.

Ранее мы разбирались, на что делают ставку ВСУ в ходе наступления на юге.

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