Польша, вслед за Чехией, передала десяток боевых вертолетов Ми-24 Украине для борьбы против РФ.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

"Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Издание указывает, что передача Варшавой этих вертолетов Киеву ранее не разглашалось.

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