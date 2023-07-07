Немецкая газета Bild взяла интервью у солдат ВСУ под Бахмутом. Материал вышел с заголовком "Бороться с россиянами становится все труднее".

Украинские военные рассказали журналистам о том, что россияне массово используют дроны.

"Опасность от дронов огромная, они все видят и обычно сразу открывают огонь. Враг видит все наши передвижения. Обычно мы можем двигаться только ночью. Нужны очки ночного видения и бронетехника тоже очень нужна. Враг преследует нас с вертолетами, самолетами, противотанковыми средствами", - сообщил военный по имени Андрей.

Как сказано в статье, и на юге, и на востоке "оборона россиян сильна", что вызывает высокие потери.

"Любой, кто посещает украинские больницы в эти дни, может увидеть цену, которую платят солдаты: бесчисленное количество бойцов потеряли руки, ноги и ступни. Источники в НАТО говорят, что с начала войны их было несколько десятков тысяч", - пишут авторы материала.

Украинская военнослужащая Маргарита считает, что "ситуация очень тяжелая" и быстрое освобождение территорий "невозможно".

"Ситуация всегда была сложной, а сейчас еще сложнее. За каждым сантиметром освобожденной территории стоят жизни многих бойцов. Есть жертвы, тяжелые бои. Российская армия не деградирует и не воюет примитивно, некоторые части очень эффективно воюют и совершенствуются, используют дроны. Сама их армия кажется слабой, но они совершенствуются и стараются идти в ногу с технологиями", - говорит она.

Между тем командующий Сухопутных войск Александр Сырский заверил, что украинское наступление идет по плану.

О том же заявил Владимир Зеленский, сказав, что украинское наступление "продвигается". Однако добавил, что "мы хотим сделать это быстрее".