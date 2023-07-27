Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, который служит капитаном ВСУ, убыл в отпуск на остров Крит.

Об этом говорится в документах, опубликованных журналистом Евгением Плинским.

Там указано, что командование воинской части, расположенной в Ровно, не возражает, чтобы 17 дней из положенного ему отпуска Омелян провел на Крите, в городе Ретимно.

Поездка, как заявлено, началась 21 июля и закончится 6 августа. Разрешение на выезд подписал командир воинской части Сергей Каспров, заявляет Плинский. По его данным, Омелян выехал из Украины через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области.

Как пишет журналист, бойцы подразделения, в котором числится бывший министр, говорят, что большинство времени он занимается личными делами по месту жительства.

Экс-министр позже подтвердил, что находится со своей семьей в Греции, опубликовав фото с Крита.

"В отпуск ушел на две недели, согласно действующему законодательству, впервые за полтора года", - написал он в Facebook.

Также Омелян сообщил, что полтора года принимал личное участие в войне. Сейчас он является офицером 104 бригады теробороны, а ранее служил 251 батальоне 241-й бригады.

Воевавший на фронте журналист Владимир Бойко, комментируя отпуск на Крите, также заявил, что в подразделении Омелян появлялся редко.

"Сейчас опросил народ на предмет, видел ли кто-то капитана Омеляна за год войны на военной службе (лично я его ни разу не видел, хотя, как оказалось, по документам прослужил с ним бок о бок полгода). Результат опроса: один раз его видели в апреле 2022 года в Николаеве в кабинете бывшего командира 206 ОБ ТрО, где Омелян фиктивно считался офицером группы планирования штаба, и три раза – в Каневе, у кабинета командира 251 ОБ ТрО. Все четыре раза Омелян приезжал в воинские части в гражданской одежде и представлялся волонтером, который что-то там привез для защитников", - пишет Бойко.