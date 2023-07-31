В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 31 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло около 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области;

Марьинском – в районах Марьинки и Победы;

Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла девять ракетных и 39 авиаударов, совершила 35 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла десять ударов.

Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что за неделю ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении, освободив два квадратных километра, и на Запорожском, освободив 12,6 кв. км.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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