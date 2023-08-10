Армия РФ не испытывает "снарядного голода", а количество обстрелов на восточном фронте только растет. Также активно применяется авиация, в течение последних недель ежесуточно происходит более 50 авиационных обстрелов, а иногда и более 80.

Об этом заявил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"За последний месяц суммарное количество обстрелов на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях очень выросло. В июле в течение недели было 6-6,5 тысячи обстрелов, в течение прошлой недели – 9 тысяч обстрелов", – сказал Музычук.

ВСУ в ответ активно уничтожают российские артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня.

Напомним, боец воюющий на Бахмутском направлении Виктор Розовый заявил, что у россиян много дронов и высокоточного оружия, но среди украинцев сильны шапкозакидательские настроения.

Ранее снайпер ВСУ сообщил, что у Украины сейчас нет шансов выйти на границы 1991 года.

Сегодня в Генштабе сообщили, что украинские войска продвинулись на Времьевском выступе и добились результатов южнее Бахмута.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.