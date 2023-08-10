За прошедшие сутки Россия нанесла 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении наши воины успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки противника в окрестностях Клещеевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области.

На Авдеевском направлении силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении РФ предприняла безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении российские войска наступали в районе южнее Новоданиловки Запорожской области, безуспешно.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по зенитно-ракетному комплексу и еще один по логистическому хабу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

склад боеприпасов, станцию ​​радиоэлектронной борьбы и важный объект противника.

Напомним, вчера в Генштабе сообщили, что ВСУ за минувшие сутки имели частичный успех на Южном фронте, а именно под Ореховым в направлении на Вербовое, а также на Времьевском выступе в окрестностях Приятного и Урожайного.

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