Советник Офиса президента Михаил Подоляк ответил на скептические заявления относительно отсутствия существенных успехов у наступления ВСУ на юге. Он призвал не забывать, что до вторжения в Украину российскую армию называли "второй армией в мире" и "даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать".

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Поэтому необходимо всем набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, которые в любом случае доделают работу до обязательного и справедливого финала. Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере, для Украины и Европы. Тем временем… наступательные операции продолжаются", - написал Подоляк.

Скептические публикации относительно успехов ВСУ на юге регулярно выходят в последнее время в западной прессе.

Например, накануне CNN писало о том, что застопорившееся украинское наступление может стать огромной политической проблемой для Зеленского в США. Это может усилить вопросы внутри США по поводу поддержки войны, которая может перейти в год "яростных" президентских выборов.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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