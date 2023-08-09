Застопорившееся украинское наступление может стать огромной политической проблемой для Владимира Зеленского в США.

Об этом пишет CNN.

Это может усилить вопросы внутри США по поводу поддержки войны, которая может перейти в год "яростных" президентских выборов. И даже если Трамп не будет кандидатом от Республиканской партии, "ослабление общественной поддержки войны может навредить Байдену".

По новому опросу CNN/SSRS, 55% избирателей говорят, что Конгресс не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины. Около 51% сказали, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь, а 48% говорят, что они должны сделать больше.

Поэтому со стороны американских властей существует "огромное давление" на Украину по поводу контрнаступления. И то, как оно идет сейчас, "повышает вероятность того, что война может продлиться, по крайней мере, до следующего года".

"Но хватит ли у Запада терпения дать Украине необходимое время?", - задается вопросом издание.

CNN сообщает, что Байден уже работает над новым законопроектом о дополнительном финансировании ВСУ, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом к концу года.

"Эта мера станет самым важным испытанием готовности большинства Республиканской партии продолжать вкладывать миллиарды долларов в войну, несмотря на глубокий скептицизм многих республиканцев. Любое предположение о том, что наступление Украины застопорилось, усугубит этот скептицизм", - пишут авторы.

Учитывая ослабление общественной поддержки войны в США, Байден накануне президентских выборов может столкнуться со сложной задачей: "объяснить продолжительную поддержку Украины еще одним кровавым летом".

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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