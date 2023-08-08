На Западе продолжают расти скептические настроения относительно успехов ВСУ на юге Украины. Западные союзники получают все более "отрезвляющие оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию".

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

"В ближайшие пару недель они увидят, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Думаю, вероятность, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятна", — сказал высокопоставленный западный дипломат.

"Сейчас самое тяжелое время войны. Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о проблемах, с которыми они сталкиваются", — добавил демократ-сенатор Майк Куигли после встречи в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы.

Официальные лица говорят, что ожидания от наступления в самом его начале были "нереалистичными" и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых стран Запада с целью начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.

"Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их в дальнейшем? Условия очень тяжелые. У россиян есть ряд оборонительных линий, и ВСУ на самом деле не прошли через первую линию", — сказал высокопоставленный западный дипломат.

Источники CNN считают, что приближение осени и ухудшение погоды ограничивают для Украины время для продвижения вперед.

Американцы продолжают верить в возможность успеха. Но в целом на Западе опасаются, что если его не будет, то Украина возложит ответственность за провал на союзников.

Издание напоминает, что Владимир Зеленский уже заявил в июле, что из-за задержек с поставками наступление не началось весной, как планировалось.

В июле The Wall Street Journal выпустила материал под заголовком "Застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение".

А немецкие военные раскритиковали ВСУ за используемую тактику и применение техники, полученной от союзников.