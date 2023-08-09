Утром 9 августа украинские военные сбили очередной вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Тип вертолета устанавливается.

Напомним, что потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 8 августа общие боевые потери противника составили: около 250 800 личного состава, 4254 танков, 8278 боевых бронированных машин, 4996 артиллерийских систем и 312 вертолетов.

По данным британской разведки, потери РФ являются самыми большими с момента пика битвы за Бахмут.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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