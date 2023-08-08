Потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 8 августа за сутки уничтожено 560 оккупантов, вертолет, 10 танков и 12 артсистем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составили:

личного состава – около 250800 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 4254 (+10),

боевых бронированных машин 8278 (+8),

артиллерийских систем – 4996 (+19),

РСЗО – 709 (+0),

средства ПВО ‒ 468 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 312 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1377 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9),

специальная техника – 737 (+2)

По данным британской разведки, потери РФ являются самыми большими с момента пика битвы за Бахмут.

При этом The New York Times пишет о высоких потерях ВСУ при наступлении на юге.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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