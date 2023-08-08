Генштаб обновил данные о потерях РФ на утро 8 августа
Потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 8 августа за сутки уничтожено 560 оккупантов, вертолет, 10 танков и 12 артсистем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составили:
- личного состава – около 250800 (+560) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4254 (+10),
- боевых бронированных машин 8278 (+8),
- артиллерийских систем – 4996 (+19),
- РСЗО – 709 (+0),
- средства ПВО ‒ 468 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 312 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 1377 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9),
- специальная техника – 737 (+2)
По данным британской разведки, потери РФ являются самыми большими с момента пика битвы за Бахмут.
При этом The New York Times пишет о высоких потерях ВСУ при наступлении на юге.
Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.
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