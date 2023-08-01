От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что эти цифры сравнимы с ущербом, нанесённым Первой мировой войной.

Данные издание приводит со ссылкой на киевскую благотворительную организацию Houp Foundation и на немецкого производителя протезов Ottobock. Последние, в свою очередь, опираются на данные руководства Украины и компаний-партнёров.

В статье отмечается, что реальное число травмированных может быть ещё выше, так как процесс протезирования занимает много времени.

Касательно украинских военных, издание пишет, что в начале вторжения Москвы основными причинами ампутаций были артиллерийские и ракетные обстрелы. Сейчас же военнослужащие в основном получают травмы, подрываясь на российских минах, во время контрнаступления.

Как мы сообщали, в Украине впервые имплантировали протез в кость. Такая операция уже на второй день позволяет делать первые шаги, а через шесть месяцев — полноценно ходить. Первым пациентом, которому провели такую операцию стал 56-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов. Осенью он потерял обе ноги, подорвавшись на мине когда ехал в авто с бойцами на задание.