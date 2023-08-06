Россия потеряла не менее 50% из 30 000 десантников переброшенных на войну в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

Во время празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2 августа произошло несанкционированное разглашение масштабов потерь, понесенных в Украине.

Речь идет об обращении главнокомандующего десантными войсками РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, в котором он сообщил, что 8,5 тысячи десантников получили ранения и все же вернулись в строй или не покинули фронт, сообщают в Минобороны Британии.

"Видео быстро удалили из официальных каналов минобороны России. Он не прокомментировал, сколько военнослужащих было убито или получили слишком серьезные ранения, чтобы вернуться к исполнению служебных обязанностей", – говорится в сообщении разведки.

В ведомстве отмечают, что "экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены".

Напомним, еще в июне британская разведка сообщала, что с выходом "вагнеровцев" из Бахмута, в нем все больше появляется регулярных подразделений российской армии, включая десантные войска.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.