Ночью 4 августа десантный корабль ВМФ России "Оленегорский горняк" почти наверняка получил серьезные повреждения после удара в районе базы Черноморского флота (ЧФ) "Новороссийск".

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

Изображения судна позволяют предположить, что несколько водонепроницаемых отсеков были повреждены или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными, отмечают в британской разведке.



По данным Минобороны Британии, это судно пополнило ЧФ после вторжения России в Украину и часто совершало военные и гражданские перевозки между Россией и оккупированным Крымом, когда Керченский мост был разрушен из-за атак.

"Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и длиной 113 метров представляет собой крупнейшее военно-морское судно России, серьезно поврежденное или уничтоженное после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года. Это значительный удар по ЧФ, который ранее передислоцировал большую часть своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы Севастополю", - говорится в сообщении.

Напомним, минобороны РФ заявило вчера об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. По данным украинских телеграм-каналов, "Оленегорский горняк" получил пробоину по левому борту.

А сегодня в России заявили о повреждении дроном танкера Sig в районе Керченского моста.