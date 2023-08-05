В Вооружённых силах Украины прокомментировали ситуацию на Лимано-Купянском направлении после заявлений России о захвате Новосёловского.

О положении на фронте сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Враг десять раз пытался проводить штурмовые атаки в районе Купянска, Синьковки, Ивановки, Первомайского, Новоселовского. Все его потуги были пресечены, он результата не достиг", - сказал спикер.

Ранее украинские военные телеграм-каналы писали, что россияне на днях продвинулись под Новосёловском, но занятие ими самого населённого пункта не подтверждали.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, комментируя заявления МО РФ, сообщил, что "этой деревни фактически не существует, она разрушена постоянными боевыми действиями. Гражданского населения в Новосёловском нет. Территория посёлка регулярно переходит из рук в руки".

Напомним, Новоселовское - село к северо-западу от Сватово, расположенное вдоль трассы в сторону Купянска.

Ранее в Восточной группировке ВСУ сообщили о боях в Серебрянском лесу Луганской области. Там прошла почти половина боёв на участке Лиманско-Купянского направления.

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